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Заостровская (Одинцова) Мария Александровна

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

27.06.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1843 ст.

Отец: Одинцов Александр Иванович

Мать: Одинцова Олимпиада Васильевна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1843 г. 27.06.1843 родилась Одинцова Мария Александровна, крещена 29.06.43. Восприемницей при крещении была жена пономаря то... Показать все
Бракосочетание
11.11.1863 ст.

Муж: Заостровский Яков Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1859-1865 г.г. 11 ноября 1863 г. Жених: дьячок Христорождественской Озерецковской церкви Яков Иванович Заостровский. Невеста... Показать все
Рождение ребёнка
1883

Сын: Заостровский Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Заостровский Яков Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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