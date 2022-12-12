Заостровская (Одинцова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.06.1843 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1843 г. 27.06.1843 родилась Одинцова Мария Александровна, крещена 29.06.43. Восприемницей при крещении была жена пономаря то... Показать все
Бракосочетание
11.11.1863 ст.
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1859-1865 г.г. 11 ноября 1863 г. Жених: дьячок Христорождественской Озерецковской церкви Яков Иванович Заостровский. Невеста... Показать все
Рождение ребёнка
1883
Сын: Заостровский Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Заостровский Яков Иванович
Смерть
Неизвестно