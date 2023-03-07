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Заостровский Павел Яковлевич

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Заостровский Яков Иванович

Мать: Заостровская Мария Александровна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1908
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уволен из 3 класса Никольского духовного училища.
Работа или профессия
04.01.1909 ст.
Ильинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Допущен к исполнению обязанностей псаломщика при Ильинской Обнорской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
16.08.1911 ст.
Перемещён к Кирилловской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 06.10.1911 по 11.04.1912 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Перемещён к Георгиевской Подболотской церкви Грязовецкого уезда. 11.04.1912 по прошению уволен от должности.
Бракосочетание
1911

Жена: Заостровская Алевтина Павловна

Работа или профессия
С 28.05.1912 по 24.10.1912 ст.
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Определён исполняющим дела псаломщика к Верховажскому Успенскому собору. 24.10.1912 по прошению уволен от должности.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Заостровская Надежда Павловна

Мать ребёнка: Заостровская Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Заостровский Юлий Павлович

Мать ребёнка: Заостровская Алевтина Павловна

Работа или профессия
06.02.1914 ст.
Дитятьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Назначен к временному исполнению дел псаломщика к Успенской Дитятевской церкви Вологодского уезда.
Военная служба
25.07.1914 ст.
Принят на военную службу. В походах против неприятеля и в сражениях не был; особых поручений или отличий не было.
Смерть
Неизвестно
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