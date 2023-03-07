Заостровский Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Образование
1908
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Уволен из 3 класса Никольского духовного училища.
Работа или профессия
04.01.1909 ст.
Ильинский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Допущен к исполнению обязанностей псаломщика при Ильинской Обнорской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
16.08.1911 ст.
Перемещён к Кирилловской Большеельминской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 06.10.1911 по 11.04.1912 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Перемещён к Георгиевской Подболотской церкви Грязовецкого уезда. 11.04.1912 по прошению уволен от должности.
Бракосочетание
1911
Работа или профессия
С 28.05.1912 по 24.10.1912 ст.
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Определён исполняющим дела псаломщика к Верховажскому Успенскому собору. 24.10.1912 по прошению уволен от должности.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Заостровская Надежда Павловна
Мать ребёнка: Заостровская Алевтина Павловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Заостровский Юлий Павлович
Мать ребёнка: Заостровская Алевтина Павловна
Работа или профессия
06.02.1914 ст.
Дитятьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Назначен к временному исполнению дел псаломщика к Успенской Дитятевской церкви Вологодского уезда.
Военная служба
25.07.1914 ст.
Принят на военную службу. В походах против неприятеля и в сражениях не был; особых поручений или отличий не было.
Смерть
Неизвестно