Заостровский Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти18.11.1884 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1863 ст.
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1859-1865 г.г. 11 ноября 1863 г. Жених: дьячок Христорождественской Озерецковской церкви Яков Иванович Заостровский. Невеста... Показать все
Работа или профессия
До 22.06.1876 ст.
Евсеевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Сверхштатный пономарь Христорождественской Озерецкой церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
23.06.1876 ст.
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Перемещен на псаломщическую вакансию к Георгиевской Вохомско-Вочевской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
02.02.1877 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Заостровский Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Заостровская Мария Александровна
Смерть
18.11.1884 ст.