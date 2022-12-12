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Заостровский Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

18.11.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1863 ст.

Жена: Заостровская Мария Александровна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда за 1859-1865 г.г. 11 ноября 1863 г. Жених: дьячок Христорождественской Озерецковской церкви Яков Иванович Заостровский. Невеста... Показать все
Работа или профессия
До 22.06.1876 ст.
Евсеевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Сверхштатный пономарь Христорождественской Озерецкой церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
23.06.1876 ст.
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Перемещен на псаломщическую вакансию к Георгиевской Вохомско-Вочевской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
02.02.1877 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Заостровский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Заостровская Мария Александровна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
18.11.1884 ст.
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