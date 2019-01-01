деревня Евсеевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Евсеевская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9653Христорождественский-Озерецкий, пог.при рр. Кокшеньге и Яхренге.117107497Церковь православная 1.
9654Евсеевская (Слудная), д. удел.при рр. Кокшеньге и Яхренге.11710771820

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
3636Евсивьевское (Слуда, речка)Озерецкое.Христорождественскийбывшие удельные11015144644

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Верхкокшенгская волость
Евсевьевское21361деревняРусские15313566

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Озерецкий сельсовет
Евсевьевская (1 торг. зав.) 2728деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 317 км. Летнее: —.1515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
35211Евсеевскаядеревня60°37'с.ш.43°41'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442201д Евсеевскаядеревня

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