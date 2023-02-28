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Заостровская Алевтина Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь мещанина.
Работа или профессия
С 1903
Учительница в разных местах.
Бракосочетание
1911

Муж: Заостровский Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Заостровская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Заостровский Павел Яковлевич

Работа или профессия
С 1912
Учительница Раменского Ильинского земского училища Грязовецкого уезда (Богородского Сидоровского прихода).
Рождение ребёнка
1913

Сын: Заостровский Юлий Павлович

Отец ребёнка: Заостровский Павел Яковлевич

Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодскую женскую Гимназию.
Смерть
Неизвестно
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