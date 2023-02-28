Заостровская Алевтина Павловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь мещанина.
Работа или профессия
С 1903
Учительница в разных местах.
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Заостровская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Заостровский Павел Яковлевич
Работа или профессия
С 1912
Учительница Раменского Ильинского земского училища Грязовецкого уезда (Богородского Сидоровского прихода).
Рождение ребёнка
1913
Сын: Заостровский Юлий Павлович
Отец ребёнка: Заостровский Павел Яковлевич
Образование
Неизвестно
Окончила Вологодскую женскую Гимназию.
Смерть
Неизвестно