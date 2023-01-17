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Одинцов Василий Александрович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

04.04.1841 ст.

Дата смерти

24.04.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1841 ст.

Отец: Одинцов Александр Иванович

Мать: Одинцова Олимпиада Васильевна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
10.11.1861 ст.
Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Определен дьячком к Богоявленской Лостинской церкви сверх штата на ружное содержание прихожан и на половинный участок земли для пропитания.
Бракосочетание
Около 1863

Жена: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 15.09.1864 по 1874 ст.
Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Определен в пономаря Богоявленской Лостинской церкви. В 1874 переведён за штат.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Одинцова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1869 ст.

Сын: Одинцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Богоявленской Лостенской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.

Сын: Одинцов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Дочь: Одинцова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Одинцова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Одинцов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1881 ст.

Сын: Одинцов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Морозова Агния Васильевна

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
17.09.1885 ст.
Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
По указу Вологодской Духовной Консистории назначен псаломщиком.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Одинцов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
16.03.1886 ст.
Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Произведен в диакона.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Одинцов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Награда
1901
Получил грамоту и свидетельство за 40-летнее служение.
Смерть
24.04.1904 ст.
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