Одинцов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1841 ст.
Дата смерти24.04.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1841 ст.
Работа или профессия
10.11.1861 ст.
Определен дьячком к Богоявленской Лостинской церкви сверх штата на ружное содержание прихожан и на половинный участок земли для пропитания.
Бракосочетание
Около 1863
Работа или профессия
С 15.09.1864 по 1874 ст.
Определен в пономаря Богоявленской Лостинской церкви. В 1874 переведён за штат.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Одинцова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.09.1869 ст.
Сын: Одинцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Сын диакона Богоявленской Лостенской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.
Сын: Одинцов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Дочь: Одинцова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Одинцова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Одинцов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.02.1881 ст.
Сын: Одинцов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Морозова Агния Васильевна
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Работа или профессия
17.09.1885 ст.
По указу Вологодской Духовной Консистории назначен псаломщиком.
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Работа или профессия
16.03.1886 ст.
Произведен в диакона.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Одинцов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Одинцова Екатерина Фёдоровна
Награда
1901
Получил грамоту и свидетельство за 40-летнее служение.
Смерть
24.04.1904 ст.