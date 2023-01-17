Одинцов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Павел Васильевич

Одинцов Павел Васильевич

avatar

Место рождения

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Одинцов Василий Александрович

Мать: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1897 по 1905
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище во 2-м разряде.
Призыв на военную службу
До 1914
Призван на действительную службу и служил священником в чине прапорщика в 149-ом пехотном Черноморском полку. Принимал участие в боевых действиях Первой Мировой войны. (ЦГИА Санкт-Петербург, ф.19, оп... Показать все
Смерть
12.02.1915
Убит в бою у деревни Стара (Польша) 12 февраля 1915 года. Похоронен у деревни Шульморок на воинском кладбище. (Приказ по полку №55 §151). Описание боевых действий. (РГВИА Санкт-Петербург. Фонд №2763,... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close