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Одинцова Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

До 1908

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1863

Муж: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Одинцова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1869 ст.

Сын: Одинцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Богоявленской Лостенской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.

Сын: Одинцов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.

Дочь: Одинцова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Одинцова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Одинцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1881 ст.

Сын: Одинцов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Морозова Агния Васильевна

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Одинцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Одинцов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
До 1908
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