Одинцова Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиДо 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Одинцова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
04.09.1869 ст.
Сын: Одинцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Сын диакона Богоявленской Лостенской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.
Сын: Одинцов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1873 ст.
Дочь: Одинцова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Одинцова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Одинцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1881 ст.
Сын: Одинцов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Морозова Агния Васильевна
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Одинцов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Александрович
Смерть
До 1908