Морозова (Одинцова) Агния Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884
Образование
С 1893 по 1902
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1903
Учитель Лихтошской церковно-приходской школы Грязовецкого уезда, затем - учитель земской школы при Николаевской Кузнецовской церкви.
Работа или профессия
С 01.01.1908 ст.
Учитель Чиркинского земского училища Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Смерть
Неизвестно