Морозова (Одинцова) Агния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Одинцова) Агния Васильевна

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Место рождения

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

21.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884

Отец: Одинцов Василий Александрович

Мать: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1893 по 1902
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1903
Учитель Лихтошской церковно-приходской школы Грязовецкого уезда, затем - учитель земской школы при Николаевской Кузнецовской церкви.
Работа или профессия
С 01.01.1908 ст.
Учитель Чиркинского земского училища Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Муж: Морозов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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