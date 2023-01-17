Одинцов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Александр Васильевич

Одинцов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

04.09.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1869 ст.

Отец: Одинцов Василий Александрович

Мать: Одинцова Екатерина Фёдоровна

Богоявление, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Богоявленской Лостенской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
С 1881 по 1886
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище.
Образование
С 1886 по 1888
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная семинария. Уволен из 1-го класса.
Работа или профессия
22.03.1889 ст.
Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Исполняющий дела псаломщика Богородице-Рождественской Студеницкой приходской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
12.04.1890 ст.
Утвержден в должности псаломщика.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Одинцова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь псаломщика Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Одинцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Одинцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Одинцова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Одинцова Капитолина Александровна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Одинцов Константин Александрович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Одинцова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
15.09.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен к Георгиевской Фрязиновской церкви г. Вологды.
Работа или профессия
02.10.1912 ст.
Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
По прошению перемещён в Ильинскую Ямщиковскую церковь Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Александра Феодосьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close