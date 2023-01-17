Одинцов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1869 ст.
Сын диакона Богоявленской Лостенской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
С 1881 по 1886
Вологодское Духовное училище.
Образование
С 1886 по 1888
Вологодская Духовная семинария. Уволен из 1-го класса.
Работа или профессия
22.03.1889 ст.
Исполняющий дела псаломщика Богородице-Рождественской Студеницкой приходской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
12.04.1890 ст.
Утвержден в должности псаломщика.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Одинцова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Дочь псаломщика Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Одинцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Одинцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Одинцова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Одинцова Капитолина Александровна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Одинцов Константин Александрович
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Одинцова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Феодосьевна
Работа или профессия
15.09.1912 ст.
Перемещен к Георгиевской Фрязиновской церкви г. Вологды.
Работа или профессия
02.10.1912 ст.
Спас-Ямщики, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
По прошению перемещён в Ильинскую Ямщиковскую церковь Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно