Одинцова Юлия Александровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Дочь псаломщика Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
С 1903 по 1908
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1909
Учительница Николаевской Зыковской школы.
Место жительства
1915
Девица.
Смерть
Неизвестно