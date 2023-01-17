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Одинцова Юлия Александровна

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Место рождения

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Одинцов Александр Васильевич

Мать: Одинцова Александра Феодосьевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь псаломщика Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
С 1903 по 1908
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1909
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Учительница Николаевской Зыковской школы.
Место жительства
1915
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Девица.
Смерть
Неизвестно
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