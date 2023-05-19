Одинцова (Шамахова) Александра Феодосьевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Одинцова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Дочь псаломщика Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Одинцов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Одинцов Николай Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Одинцова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Одинцова Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Одинцов Константин Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Одинцова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно