Одинцова (Шамахова) Александра Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Шамахова) Александра Феодосьевна

Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

20.04.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Одинцова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь псаломщика Ямщиковской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Одинцов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Одинцов Николай Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Одинцова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Одинцова Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Одинцов Константин Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Одинцова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Васильевич

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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