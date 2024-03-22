погост Борисо-Глебский, погост Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край (на 1931) — Familio

Борисо-Глебский

Грязовецкий район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2731Борисо-Глебский Ельниковский, пог.при р. Ельнике.221751517Церковь православная 1.

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Грязовецкая волость
БорисоглебскийпогостРусские27714

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Заемский сельсовет
Борисоглебский (Захарово) (шк. I ст.) 1728погостЗимнее: 6,5 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 81 км. Летнее: —.57
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