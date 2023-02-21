Черняева Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1797

Муж: Черняев Василий Тимофеевич

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вереснягова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Черняев Василий Тимофеевич

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Леонтьевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лощилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Черняев Василий Тимофеевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Одинцова Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Черняев Василий Тимофеевич

Смерть
После 1834
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