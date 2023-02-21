Черняева Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1797
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вереснягова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Черняев Василий Тимофеевич
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Леонтьевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лощилова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Черняев Василий Тимофеевич
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Одинцова Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Черняев Василий Тимофеевич
Смерть
После 1834