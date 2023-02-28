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Вереснягова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Вереснягова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1821 ст.

Сын: Вересов Константин Федорович

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Вереснягова Асклипиодота Федоровна

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Вереснягов Павел Федорович

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вереснягова Аполлинария Федоровна

Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вереснягов Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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