Вереснягова Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Вереснягова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1821 ст.
Сын: Вересов Константин Федорович
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Вереснягова Асклипиодота Федоровна
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Вереснягов Павел Федорович
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вереснягова Аполлинария Федоровна
Отец ребёнка: Вереснягов Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно