Вересов (Вереснягов) Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1821 ст.
Дата смерти27.02.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Вересова Миропия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Вересов Фирс Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Сын: Вересов Павел Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Дочь: Вересова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Сын: Вересов Иван Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Дочь: Попова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Сын: Вересов Матвей Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Сын: Вересов Александр Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Дочь: Лаврова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Сын: Вересов Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Дочь: Вересова Павла Константиновна
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна
Сын: Вересов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна