Вересов (Вереснягов) Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересов (Вереснягов) Константин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1821 ст.

Дата смерти

27.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1834
Обучался в низшем отделении Духовного уездного училища.
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вересова Миропия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Вересов Фирс Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1844 ст.

Сын: Вересов Павел Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1846 ст.

Дочь: Вересова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1848 ст.

Сын: Вересов Иван Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Попова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1850 ст.

Сын: Вересов Матвей Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1853 ст.

Сын: Вересов Александр Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1855 ст.

Дочь: Лаврова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1856 ст.

Сын: Вересов Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Подбережской церкви Грязовецкого уезда за 1856 год. Родители: приходской дьячок Константин Федоров Вересов и жена его Евдокия Иванова. Восприемник: помощник столоначальн... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Дочь: Вересова Павла Константиновна

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1861 ст.

Сын: Вересов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Вересова Евдокия Ивановна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Николаевской Побережской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
27.02.1900 ст.
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