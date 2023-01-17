Вересова (Распопина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересова (Распопина) Евдокия Ивановна

Вересова (Распопина) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

30.07.1817 ст.

Дата смерти

До 1875

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь диакона Космо-Дамиановской Леждомской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Вересов Фирс Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1844 ст.

Сын: Вересов Павел Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1846 ст.

Дочь: Вересова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1848 ст.

Сын: Вересов Иван Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Попова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1850 ст.

Сын: Вересов Матвей Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1853 ст.

Сын: Вересов Александр Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1855 ст.

Дочь: Лаврова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1856 ст.

Сын: Вересов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Подбережской церкви Грязовецкого уезда за 1856 год. Родители: приходской дьячок Константин Федоров Вересов и жена его Евдокия Иванова. Восприемник: помощник столоначальн... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Дочь: Вересова Павла Константиновна

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1861 ст.

Сын: Вересов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close