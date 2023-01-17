Вересова (Распопина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1817 ст.
Дата смертиДо 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Вересов Фирс Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Сын: Вересов Павел Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Дочь: Вересова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Сын: Вересов Иван Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Дочь: Попова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Сын: Вересов Матвей Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Сын: Вересов Александр Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Дочь: Лаврова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Сын: Вересов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Дочь: Вересова Павла Константиновна
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович
Сын: Вересов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Вересов Константин Федорович