Вересов Геннадий Константинович
Место рождения
Дата рождения15.08.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.08.1856 ст.
Метрическая книга Николаевской Подбережской церкви Грязовецкого уезда за 1856 год. Родители: приходской дьячок Константин Федоров Вересов и жена его Евдокия Иванова. Восприемник: помощник столоначальн... Показать все
Образование
?.06.1880 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовной Семинарии с аттестатом.
Работа или профессия
С 01.08.1880 ст.
Учитель в Согожском земском училище Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 01.08.1883 ст.
Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Заведующий Кумзерского центрального земского училища Кадниковского уезда.
Работа или профессия
06.09.1887 ст.
Посвящен во священника к Троицкой Селезневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 30.09.1887 по 20.01.1908 ст.
Проходил должность Законоучителя в Троицко Селезневском земском училище Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.
Сын: Вересов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Вересова Елизавета Николаевна
Родители: местный священник Геннадий Константинов Вересов и Елизавета Николаева. Восприемники воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 4 класса Агафангел Иванов Вересов, священник Ильинской Большеел... Показать все
Награда
02.05.1892 ст.
За усердную и полезную пастырскую деятельность награжден набедренником.
Награда
20.11.1894 ст.
Соизволением Монаршей Милости награжден Серебрянной медалью с надписью "За усердную службу" для ношения на груди на Аннинской ленте.
Награда
24.03.1899 ст.
Награжден скуфьею.
Работа или профессия
С 08.02.1900 по 21.01.1908 ст.
Депутат по делам следственным и хозяйственным в 4-м благочинническом Округе Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 12.01.1902 по 20.01.1908 ст.
Состоял председателем церковно-приходского Попечительства при Троицкой Селезневской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 12.01.1902 по 20.01.1908 ст.
Проходил должность Законоучителя в Афанасьевском земском училище Вологодского уезда.
Награда
06.05.1906 ст.
Награжден камилавкой.
Работа или профессия
20.01.1908 ст.
Николаевский-Заозерковский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По прошению переведен к Николаевской Заозерской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 21.01.1908 ст.
Заведующий и законоучитель в Николаевской Заозерковской церковно-приходской школе Кадниковского уезда.
Работа или профессия
30.04.1909 ст.
Кадниковской Земской Управой определен в должности санитарного попечителя 2-го Врачебного пункта Кадниковского уезда.
Награда
10.09.1910 ст.
Монаршей милостью награжден Серебрянной медалью для ношения на груди на двойной Владимирской и Анненской лентах "В память 300 летия Царствования Дома Романовых".
Работа или профессия
С 12.01.1911 по 11.11.1912 ст.
Председатель Николаевского Заозерковского церковно-приходского попечительства Кадниковского уезда.
Работа или профессия
11.11.1912 ст.
Николаевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Переведен к Николаевской Авксентьевской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 11.11.1912 ст.
Председатель Авксентьевского Николаевского церковно-приходского попечительства Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 11.11.1912 ст.
Заведующий и законоучитель в Авксентиевской Николаевской двухкомплектной церковно-приходской школы Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 09.12.1913 по 02.07.1914 ст.
Председатель церковно-приходского попечительства при Богородицкой Свято-Раменской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно