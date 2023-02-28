Вересов Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1891 ст.
Дата смерти18.01.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891 ст.
Родители: местный священник Геннадий Константинов Вересов и Елизавета Николаева. Восприемники воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 4 класса Агафангел Иванов Вересов, священник Ильинской Большеел... Показать все
Смерть
18.01.1892 ст.
Умер от родимца.