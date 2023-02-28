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Вересов Александр Геннадьевич

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Место рождения

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

01.11.1891 ст.

Дата смерти

18.01.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891 ст.

Отец: Вересов Геннадий Константинович

Мать: Вересова Елизавета Николаевна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: местный священник Геннадий Константинов Вересов и Елизавета Николаева. Восприемники воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 4 класса Агафангел Иванов Вересов, священник Ильинской Большеел... Показать все
Смерть
18.01.1892 ст.
Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Умер от родимца.
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