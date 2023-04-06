Вересова (Яблонская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова (Яблонская) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.04.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Николая Ивановича Яблонского, псаломщика Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Окончила курс Императорского человеколюбивого общества в Петроградском институте.
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Вересов Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.

Сын: Вересов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Вересов Геннадий Константинович

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: местный священник Геннадий Константинов Вересов и Елизавета Николаева. Восприемники воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 4 класса Агафангел Иванов Вересов, священник Ильинской Большеел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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