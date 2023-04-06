Вересова (Яблонская) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
22.04.1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Николая Ивановича Яблонского, псаломщика Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Окончила курс Императорского человеколюбивого общества в Петроградском институте.
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.
Сын: Вересов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Вересов Геннадий Константинович
Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: местный священник Геннадий Константинов Вересов и Елизавета Николаева. Восприемники воспитанник Вологодской Духовной Семинарии 4 класса Агафангел Иванов Вересов, священник Ильинской Большеел... Показать все
Смерть
Неизвестно