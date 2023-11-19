Яблонский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1860
Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Николаевской Становской церкви.
Рождение ребёнка
22.04.1860 ст.

Дочь: Вересова (Яблонская) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Николая Ивановича Яблонского, псаломщика Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно

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