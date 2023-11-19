Яблонский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1860
Псаломщик Николаевской Становской церкви.
Рождение ребёнка
22.04.1860 ст.
Дочь: Вересова (Яблонская) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь Николая Ивановича Яблонского, псаломщика Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно