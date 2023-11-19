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Распопин Иван Дмитриевич

Место рождения

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1817
Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Диакон Космо-Дамиановской Леждомской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
30.07.1817 ст.

Дочь: Вересова (Распопина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь диакона Космо-Дамиановской Леждомской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно

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