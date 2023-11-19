Распопин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1817
Диакон Космо-Дамиановской Леждомской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
30.07.1817 ст.
Дочь: Вересова (Распопина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Дочь диакона Космо-Дамиановской Леждомской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно