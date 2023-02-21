Вереснягов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Поступил в штат на место пономаря к Покровской Маслянской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Вереснягова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1821 ст.
Сын: Вересов Константин Федорович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Вереснягова Асклипиодота Федоровна
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Вереснягов Павел Федорович
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вереснягова Аполлинария Федоровна
Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно