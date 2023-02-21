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Вереснягов Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1816
Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поступил в штат на место пономаря к Покровской Маслянской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Вереснягова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1821 ст.

Сын: Вересов Константин Федорович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Вереснягова Асклипиодота Федоровна

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Вереснягов Павел Федорович

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вереснягова Аполлинария Федоровна

Мать ребёнка: Вереснягова Прасковья Васильевна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вереснягова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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