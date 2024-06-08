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Черняева Евдокия Сергеевна

Место рождения

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Черняева Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1761

Муж: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.11.1762 ст.

Сын: Черняев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.01.1764

Сын: Черняев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1765

Сын: Черняев Ерофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Черняева Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Черняев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авраамова (Черняева) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1772

Сын: Черняев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Черняева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Черняева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Черняев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Николаевской церкви, что на Сорицах, священника сын.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Черняев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Черняев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович

Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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