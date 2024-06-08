Черняева Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Черняева Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Сын: Черняев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Сын: Черняев Ерофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Дочь: Черняева Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Сын: Черняев Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Дочь: Авраамова (Черняева) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Дочь: Черняева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Дочь: Черняева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Сын: Черняев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Сын: Черняев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Черняев Тимофей Иванович