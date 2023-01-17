Черняев Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Около 1800
Жена: Черняева Пелагея
Работа или профессия
С 1800 по 1807
Пономарь Димитриевской на Наволоке церкви.
Рождение ребёнка
28.01.1801
Сын: Черняев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1804 ст.
Дочь: Черняева Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Черняева Пелагея
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.
Сын: Черняев Александр Федорович
Мать ребёнка: Черняева Пелагея
Смерть
Неизвестно