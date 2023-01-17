Черняев Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняев Федор Тимофеевич

Черняев Федор Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Черняев Тимофей Иванович

Мать: Черняева Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Около 1800

Жена: Черняева Пелагея

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1800 по 1807
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Пономарь Димитриевской на Наволоке церкви.
Рождение ребёнка
28.01.1801

Сын: Черняев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1804 ст.

Дочь: Черняева Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Черняева Пелагея

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.

Сын: Черняев Александр Федорович

Мать ребёнка: Черняева Пелагея

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close