Черняев Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти26.04.1802 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Черняев Иван Петрович
Мать: не указана
Дочь: Черняева Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Сын: Черняев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Сын: Черняев Ерофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Дочь: Черняева Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Сын: Черняев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Дочь: Авраамова (Черняева) Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Дочь: Черняева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Дочь: Черняева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Сын: Черняев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Сын: Черняев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Сергеевна