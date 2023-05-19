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Черняев Алексей Тимофеевич

Место рождения

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Черняев Тимофей Иванович

Мать: Черняева Евдокия Сергеевна

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Липина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Черняева Мария Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Черняев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Черняева Мария Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Черняева Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: Черняева Мария Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1825
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поступил в Спасо-Каменный монастырь в надежде пострижения в монашество.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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