Черняев Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Липина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Черняева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Черняев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Черняева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Черняева Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: Черняева Мария Яковлевна
Работа или профессия
1825
Поступил в Спасо-Каменный монастырь в надежде пострижения в монашество.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняева Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно