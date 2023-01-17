Липина (Черняева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина (Черняева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Черняев Алексей Тимофеевич

Мать: Черняева Мария Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Липин Сильвестр Степанович

Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Родился слепым.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Липин Сосипатр Степанович

Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Липин Евгений Степанович

Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Липин Николай Степанович

Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Липин Павел Степанович

Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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