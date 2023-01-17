Липина (Черняева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1816
Сын: Липин Сильвестр Степанович
Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич
Родился слепым.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Липин Сосипатр Степанович
Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Липин Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно