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Липин Степан Алексеевич

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Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Липин Алексей Андреевич

Мать: Липина Анна Степановна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Липин Сильвестр Степанович

Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Родился слепым.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Липин Сосипатр Степанович

Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Липин Евгений Степанович

Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Липин Николай Степанович

Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Липин Павел Степанович

Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина Анна Алексеевна

Смерть
До 1851
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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