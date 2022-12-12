Липин Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Липин Алексей Андреевич
Мать: Липина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Липин Сильвестр Степанович
Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна
Родился слепым.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Липин Сосипатр Степанович
Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Липина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липина Анна Алексеевна
Смерть
До 1851