Липин Сосипатр Степанович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти27.12.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1822
Отец: Липин Степан Алексеевич
Мать: Липина Анна Алексеевна
Образование
1844
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
С 28.10.1848 по 25.08.1887 ст.
Священник Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1848
Жена: Липина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1851 ст.
Сын: Липин Алексей Сосипатрович
Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна
Сын священника Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Награда
Около 1856
В память минувшей войны с 1853-го по 1856-й годы награждён бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте.
Рождение ребёнка
13.04.1862 ст.
Сын: Липин Георгий Сосипатрович
Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна
Богородицерождественская Банчаковская церковь Восприемником при крещении был деревни Шандалова Г. Салтыковой временнообязанный крестьянин Петр Тимофеев Башкин.
Награда
01.09.1865 ст.
По вниманию к его скромному и честному поведению и к исправному служению по его званию Преосвященным Христофором, бывым епископом Вологодским, награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ржаницына Мария Сосипатровна
Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1868 ст.
Дочь: Липина Серафима Сосипатровна
Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна
Награда
15.04.1872 ст.
За отлично-усердную службу по епархиальному ведомству Всемилостивейше пожалован бархатною фиолетовою скуфьею.
Награда
09.04.1883 ст.
От Святого Синода удостоен камилавкою.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липина Александра Сосипатровна
Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна
Смерть
27.12.1897 ст.