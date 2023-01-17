Липин Сосипатр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипин Сосипатр Степанович

Липин Сосипатр Степанович

avatar

Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

27.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Липин Степан Алексеевич

Мать: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1844
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской Духовной Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
С 28.10.1848 по 25.08.1887 ст.
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Священник Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1848

Жена: Липина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Липин Павел Сосипатрович

Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1851 ст.

Сын: Липин Алексей Сосипатрович

Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Сын священника Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Награда
Около 1856
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
В память минувшей войны с 1853-го по 1856-й годы награждён бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте.
Рождение ребёнка
13.04.1862 ст.

Сын: Липин Георгий Сосипатрович

Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Богородицерождественская Банчаковская церковь Восприемником при крещении был деревни Шандалова Г. Салтыковой временнообязанный крестьянин Петр Тимофеев Башкин.
Награда
01.09.1865 ст.
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
По вниманию к его скромному и честному поведению и к исправному служению по его званию Преосвященным Христофором, бывым епископом Вологодским, награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ржаницына Мария Сосипатровна

Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1868 ст.

Дочь: Липина Серафима Сосипатровна

Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Награда
15.04.1872 ст.
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
За отлично-усердную службу по епархиальному ведомству Всемилостивейше пожалован бархатною фиолетовою скуфьею.
Награда
09.04.1883 ст.
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
От Святого Синода удостоен камилавкою.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина Александра Сосипатровна

Мать ребёнка: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
27.12.1897 ст.
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close