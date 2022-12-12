Ржаницына (Липина) Мария Сосипатровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Липина) Мария Сосипатровна

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Место рождения

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Липин Сосипатр Степанович

Мать: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Ржаницын Алексей

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ржаницына Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ржаницына Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ржаницын Алексей

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь священника.
Смерть
Неизвестно
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