Ржаницына (Липина) Мария Сосипатровна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Липин Сосипатр Степанович
Мать: Липина Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1887
Муж: Ржаницын Алексей
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ржаницына Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ржаницына Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ржаницын Алексей
Дочь священника.
Смерть
Неизвестно