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Ржаницына Мария Алексеевна

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Место рождения

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ржаницын Алексей

Мать: Ржаницына Мария Сосипатровна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь священника.
Работа или профессия
С 1906 по 1912
Учительница в разных школах.
Образование
1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1912
Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Учительница Троицкой Перцовской школы Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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