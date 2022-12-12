Ржаницына Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Ржаницын Алексей
Дочь священника.
Работа или профессия
С 1906 по 1912
Учительница в разных школах.
Образование
1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 1912
Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Учительница Троицкой Перцовской школы Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно