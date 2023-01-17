Ржаницын Алексей Викторинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницын Алексей Викторинович

Ржаницын Алексей Викторинович

avatar

Место рождения

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда.
Образование
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию во 2 разряде.
Работа или профессия
С 25.02.1882 по 16.07.1886 ст.
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Служил учителем в Верховажском двухклассном приходском училище.
Работа или профессия
20.12.1886 ст.
Червинская, Яренский уезд, Вологодская губерния
Определен во священника к Подгородно Иоанно-Богословскоому приходу Яренского уезда.
Работа или профессия
21.02.1887 ст.
Червинская, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Гергиевской церкви в селении Черв, приписной к Подгородно Иоанно-Богословскоому приходу Яренского уезда.
Бракосочетание
1887

Жена: Ржаницына Мария Сосипатровна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ржаницына Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Сосипатровна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ржаницына Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Сосипатровна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь священника.
Работа или профессия
Неизвестно
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Священник Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1916
Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close