Ржаницын Алексей Викторинович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда.
Образование
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию во 2 разряде.
Работа или профессия
С 25.02.1882 по 16.07.1886 ст.
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Служил учителем в Верховажском двухклассном приходском училище.
Работа или профессия
20.12.1886 ст.
Определен во священника к Подгородно Иоанно-Богословскоому приходу Яренского уезда.
Работа или профессия
21.02.1887 ст.
Рукоположен во священника к Гергиевской церкви в селении Черв, приписной к Подгородно Иоанно-Богословскоому приходу Яренского уезда.
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ржаницына Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Сосипатровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ржаницына Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Сосипатровна
Дочь священника.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1916