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Липин Алексей Сосипатрович

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Место рождения

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

30.01.1851 ст.

Дата смерти

01.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1851 ст.

Отец: Липин Сосипатр Степанович

Мать: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Сын священника Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Место жительства
1884
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Алексей, 34 года, живет в м. Стрельне С-Петербургской губернии регентом дворцового певческого хора.
Бракосочетание
12.04.1892 ст.

Жена: Липина Зиновия Васильевна

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Жених - псаломщик Стрельнинской и Петергофской придворных церквей. Невеста - дочь отставного полковника Гвардии Василия Семеновича Колотова.
Рождение ребёнка
20.09.1898 ст.

Дочь: Баннова София Алексеевна

Мать ребёнка: Липина Зиновия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1900 ст.

Дочь: Липина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Липина Зиновия Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина Евдокия Филипповна

Смерть
01.03.1906 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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