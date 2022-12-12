Липин Алексей Сосипатрович
Место рождения
Дата рождения30.01.1851 ст.
Дата смерти01.03.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
30.01.1851 ст.
Отец: Липин Сосипатр Степанович
Мать: Липина Мария Ивановна
Сын священника Богородицерождественской Банчаковской церкви Грязовецкого уезда.
Место жительства
1884
Алексей, 34 года, живет в м. Стрельне С-Петербургской губернии регентом дворцового певческого хора.
Бракосочетание
12.04.1892 ст.
Жених - псаломщик Стрельнинской и Петергофской придворных церквей. Невеста - дочь отставного полковника Гвардии Василия Семеновича Колотова.
Рождение ребёнка
20.09.1898 ст.
Дочь: Баннова София Алексеевна
Мать ребёнка: Липина Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1900 ст.
Дочь: Липина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Липина Зиновия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1906 ст.