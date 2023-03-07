Липина (Колотова) Зиновия Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1867 ст.
Дата смерти08.03.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 03.09.1878 по 26.05.1889 ст.
Окончила Санкт-Петербургский Николаевский Сиротский Институт с званием домашней учительницы.
Бракосочетание
12.04.1892 ст.
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Жених - псаломщик Стрельнинской и Петергофской придворных церквей. Невеста - дочь отставного полковника Гвардии Василия Семеновича Колотова.
Рождение ребёнка
20.09.1898 ст.
Дочь: Баннова София Алексеевна
Отец ребёнка: Липин Алексей Сосипатрович
Рождение ребёнка
02.04.1900 ст.
Дочь: Липина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Липин Алексей Сосипатрович
Смерть
08.03.1944