Липина (Колотова) Зиновия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина (Колотова) Зиновия Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.10.1867 ст.

Дата смерти

08.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
С 03.09.1878 по 26.05.1889 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Окончила Санкт-Петербургский Николаевский Сиротский Институт с званием домашней учительницы.
Бракосочетание
12.04.1892 ст.

Муж: Липин Алексей Сосипатрович

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Жених - псаломщик Стрельнинской и Петергофской придворных церквей. Невеста - дочь отставного полковника Гвардии Василия Семеновича Колотова.
Рождение ребёнка
20.09.1898 ст.

Дочь: Баннова София Алексеевна

Отец ребёнка: Липин Алексей Сосипатрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1900 ст.

Дочь: Липина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Липин Алексей Сосипатрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.03.1944
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