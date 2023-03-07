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Липин Георгий Сосипатрович

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Место рождения

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

13.04.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1862 ст.

Отец: Липин Сосипатр Степанович

Мать: Липина Мария Ивановна

Бончаково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Богородицерождественская Банчаковская церковь Восприемником при крещении был деревни Шандалова Г. Салтыковой временнообязанный крестьянин Петр Тимофеев Башкин.
Образование
1877
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодского духовного училища в параллельном отделении во втором разряде.
Образование
1883
Окончил курс в Варшавском пехотном юнкерском училище по 1-му разряду.
Военная служба
27.01.1884 ст.
Прапорщик. 7-й резервный пехотный кадровый батальон.
Работа или профессия
1884
Георгий, 22 года, служит по военному ведомству.
Военная служба
30.08.1888 ст.
Подпоручик. 7-й резервный пехотный кадровый батальон.
Образование
Около 1889
Окончил Офицерскую стрелковую школу.
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Липина Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
08.09.1892 ст.

Дочь: Липина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Липина Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
19.01.1895 ст.

Сын: Липин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Липина Валентина Филипповна

Награда
25.06.1895 ст.
Орден Святого Станислава 3 степени.
Военная служба
15.03.1896
Штабс-капитан. 7-й резервный пехотный кадровый батальон.
Награда
09.04.1897 ст.
Серебряная медаль в память царствования Императора Александра III.
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.

Дочь: Липина Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Липина Валентина Филипповна

Военная служба
06.05.1900
Капитан, командир роты.
Рождение ребёнка
26.03.1904 ст.

Сын: Липин Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Липина Валентина Филипповна

Награда
08.08.1906 ст.
Орден Святого Станислава 2 степени.
Награда
08.09.1906 ст.
Орден Святой Анны 3 степени.
Военная служба
26.02.1911
Подполковник, командир роты.
Награда
26.08.1912 ст.
Светло-бронзовая медаль на Владимирской ленте в память столетнего юбилея отечественной войны 1812 года.
Военная служба
15.05.1913 ст.
Подполковник. 4-й гренадерский Несвижский полк.
Военная служба
С 25.07.1914 по 12.10.1914 ст.
Участвовал в походах и боях во время Первой Мировой войны против Австрии и Германии в составе 4-ой армии: 11.08.1914 - в бою против Австрийцев у поселка Горай был послан с батальоном в обход левого ф... Показать все
Военная служба
С 27.08.1914 по 13.05.1915
Полковник. 4-й гренадерский Несвижский полк.
Награда
14.11.1914 ст.
Орден Святой Анны 2 степени с мечами.
Награда
29.04.1915 ст.
Мечи к Ордену Святого Станислава 2 степени.
Военная служба
С 13.05.1915 по 01.06.1916 ст.
Полковник. Командир 64-го пехотного запасного батальона.
Награда
29.05.1916 ст.
Орден Святого Владимира 4 степени.
Военная служба
С 01.06.1916 по 01.08.1916 ст.
Полковник. 4-й гренадерский Несвижский полк.
Военная служба
19.12.1916 ст.
Уволен со службы по болезни, с мундиром и пенсией.
Смерть
Неизвестно
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