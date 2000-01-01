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Липина Ольга Георгиевна
Липина Ольга Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1899 ст.
Пол
Женский
Отец
Липин Георгий Сосипатрович
1862 г.р.
Мать
Липина (Шаравская) Валентина Филипповна
Около 1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1899 ст.
Отец:
Липин Георгий Сосипатрович
Мать:
Липина Валентина Филипповна
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