Липина Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипина Ольга Георгиевна

Липина Ольга Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1899 ст.

Отец: Липин Георгий Сосипатрович

Мать: Липина Валентина Филипповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close