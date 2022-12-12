Липин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Липин Степан Алексеевич
Мать: Липина Анна Алексеевна
Образование
До 1847
Вологодская семинария.
Работа или профессия
С 14.03.1848 ст.
Дьячок Николаевской Домшинской церкви Грязовецкого уезда Вологодской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно