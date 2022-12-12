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Липин Николай Степанович

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Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Липин Степан Алексеевич

Мать: Липина Анна Алексеевна

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
До 1847
Вологодская семинария.
Работа или профессия
С 14.03.1848 ст.
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Домшинской церкви Грязовецкого уезда Вологодской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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