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Черняева Мария Яковлевна

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Место рождения

Раменье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Липина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Черняев Алексей Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Черняев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Черняев Алексей Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Черняева Ираида Алексеевна

Отец ребёнка: Черняев Алексей Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Алексей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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