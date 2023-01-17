Черняева Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Липина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Черняев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Черняев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Черняев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Черняева Ираида Алексеевна
Отец ребёнка: Черняев Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно