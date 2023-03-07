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Черняева Пелагея

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1800

Муж: Черняев Федор Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1804 ст.

Дочь: Черняева Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Черняев Федор Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.

Сын: Черняев Александр Федорович

Отец ребёнка: Черняев Федор Тимофеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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