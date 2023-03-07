Черняева Пелагея
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
28.05.1804 ст.
Дочь: Черняева Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Черняев Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.
Сын: Черняев Александр Федорович
Отец ребёнка: Черняев Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно