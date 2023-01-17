Лощилов Аполлон Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1867 ст.
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.04.1867 ст.
Аполлоний. Димитриевская Озерковско-Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.19, д.283, л.152)
Образование
С 01.09.1878 по 02.07.1882 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище. Закончил 2 штатных класса. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1879 №19 стр.268, 1880 №16, 1881 №16, 1882 №14 стр.194)
Работа или профессия
С 05.08.1888 по 25.09.1908 ст.
Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1888 №18 стр.188, 1893 №22)
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Жена: Лощилова Мария Андреевна
Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Николаевская Елданская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.24, д.24, л.27)
Рождение ребёнка
28.11.1890 ст.
Дочь: Бобанова Асенефа Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Посвящение в духовный сан
17.10.1893 ст.
Посвящен в стихарь.
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.
Сын: Лощилов Акиндин Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 По другим данным родился 30 апреля 1893 ?
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.
Дочь: Лощилова Августа Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.
Дочь: Смирнова Мария Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
02.02.1899 ст.
Сын: Лощилов Феодосий Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 (В паспорте ошибочно указана дата рождения 15.02.1900 н.с.).
Рождение ребёнка
07.10.1902 ст.
Дочь: Лощилова Елизавета Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
Восприемники: приходский священник Владимир Александров Голубцов и священническая жена Татьяна Васильева Органова.
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Сотникова Евдокия Аполлоновна
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
Николаевская Оночистенская церковь. 2 марта родилась Евдокия. Родители: Псаломщик Николаевской Оночистенской церкви Аполлоний Иванов Лощилов и законная его жена Марья Андреева, оба правосл. вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1908 ст.
Сын: Лощилов Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, о.38, д.32, л.645. ГАВО ф.496, о.74, д. 5, л.66
Работа или профессия
С 26.09.1908 по 06.11.1911 ст.
Диакон Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1908 №20 стр.433, 1910 №16 стр.326)
Работа или профессия
С 07.11.1911 по 1923 ст.
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Верхвологодской Христорождественской церкви Вологодского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1911 №23 стр.458; ГАВО ф.496, о.3, д.339, л.241; ГАВО ф.1063, о.1, д.1158, л.1)
Работа или профессия
С 1924 по 1926
Священник Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Место жительства
Около 1927
Переехал к сыну Феодосию.
Смерть
1939
Похоронен на "старом" городском кладбище. Ныне это парковая территория школы №2. Могила находилась около северо-западного угла школьной теплицы.