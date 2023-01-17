Лощилова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1855 ст.
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.4, л.545)
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лощилов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Иван Николаевич
Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Рождение ребёнка
01.04.1867 ст.
Отец ребёнка: Лощилов Иван Николаевич
Аполлоний. Димитриевская Озерковско-Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.19, д.283, л.152)
Смерть
После 1898