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Лощилова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1855 ст.

Муж: Лощилов Иван Николаевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.4, л.545)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лощилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Николаевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1859 ст.

Сын: Лощилов Филарет Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Николаевич

Николаевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Клировые ведомости Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда за 1910 г. Часть II. (ГАВО Ф.496 Оп.4 д.435, л.261)
Рождение ребёнка
01.04.1867 ст.

Сын: Лощилов Аполлон Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Николаевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Аполлоний. Димитриевская Озерковско-Оночистенская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.19, д.283, л.152)
Смерть
После 1898
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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