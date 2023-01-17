Лощилов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Образование
С 01.09.1869 по 15.07.1874 ст.
Вологодское Духовное училище. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1870 №16 стр.376, 1873 №15 стр.259, 1874 №14 стр.244)
Образование
С 01.09.1874 по 15.07.1878 ст.
Вологодская Духовная Семинария. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1875 №14 стр.187, 1876 №14 стр.256, 1877 №14 стр.235)
Работа или профессия
С 1879 по 14.02.1886
Учитель Березниковского сельского училища Тотемского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1886 №6, стр.62)
Рождение ребёнка
12.02.1882 ст.
Сын: Лощилов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Рождение ребёнка
11.01.1884 ст.
Дочь: Богородская Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Лощилов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Работа или профессия
С 09.04.1886 по 27.12.1907 ст.
Диакон Михайло-Архангельской Вотчинской церкви Тотемского уезда. Учитель Вотчинской Михайло-Архангельской церковно-приходской школы. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1886 №10 стр.114, 1889 №10, 18... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Спиридонова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Работа или профессия
С 28.12.1908
Священник Спасо-Преображенской Коченгской церкви Тотемского уезда. Учитель церковно-приходской школы. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1908 №2 стр.18, 1908 №4 стр.54, 1909 №22 стр.419; ГАВО, ф.496... Показать все
Смерть
После 1910