Лощилова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1882 ст.
Сын: Лощилов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1884 ст.
Дочь: Богородская (Лощилова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.
Сын: Лощилов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость.
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Караулова (Лощилова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Спиридонова (Лощилова) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.