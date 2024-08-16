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Лощилова Мария Николаевна

Место рождения

Березник, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.01.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березник, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1882 ст.

Сын: Лощилов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Березник, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1884 ст.

Дочь: Богородская (Лощилова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Березник, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.

Сын: Лощилов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Харинская волость.
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Караулова (Лощилова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Спиридонова (Лощилова) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Лощилов Николай Иванович

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.

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