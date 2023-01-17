Богородская (Лощилова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1884 ст.
Отец: Лощилов Николай Иванович
Мать: не указана
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Образование
С 01.09.1894 по 11.06.1900
Вологодское епархиальное женское училище. Аттестат №143 от 11.06.1900. (ГАВО ф.468, о.1, д.96)
Работа или профессия
С 1901 по 1909
Кулибарово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Учительница школы при Вознесенской Кулибаровской церкви 1 округа Тотемского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1909 №22, стр.419)
Работа или профессия
С 1910 по 1912
Монастырская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Учительница школы при Николаевской Режской церкви Тотемского уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.769)
Место жительства
1913
ГАВО ф.1063, о.26, д.63
Бракосочетание
26.09.1918 ст.
Николаевская Золотокрестенская церковь. Жених: сын священника Морозовской Рождественской церкви Даниловского уезда Ярославской губернии Александр Павлович Богородский, 43 года, холост. Невеста : свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно