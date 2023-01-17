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Богородская (Лощилова) Мария Николаевна

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Место рождения

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1884 ст.

Отец: Лощилов Николай Иванович

Мать: не указана

Великий Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Образование
С 01.09.1894 по 11.06.1900
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское епархиальное женское училище. Аттестат №143 от 11.06.1900. (ГАВО ф.468, о.1, д.96)
Работа или профессия
С 1901 по 1909
Кулибарово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Учительница школы при Вознесенской Кулибаровской церкви 1 округа Тотемского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1909 №22, стр.419)
Работа или профессия
С 1910 по 1912
Монастырская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Учительница школы при Николаевской Режской церкви Тотемского уезда. (ГАВО ф.496, о.4, д.769)
Место жительства
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО ф.1063, о.26, д.63
Бракосочетание
26.09.1918 ст.

Муж: Богородский Александр Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Золотокрестенская церковь. Жених: сын священника Морозовской Рождественской церкви Даниловского уезда Ярославской губернии Александр Павлович Богородский, 43 года, холост. Невеста : свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно
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