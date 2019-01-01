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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству запасного фельдфебеля из крестьян деревни Монвстырской Куракинской волости Тотемского уезда Вахрушева об отпуске казенного леса на строительство дома. Показать все
Дело по отношению Вологодского уездного по воинской повинности присутствия о переосвидетельствовании новобранца деревни Монастырской Куракинской волости Тотемского уезда Показать все
Дело по представлению земского начальника 4 участка о рассрочке выкупного долга крестьянам дер. Монастырской Куракинской волости. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Монастырской Куракинской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Дело о перечислении рядового дер. Монастырской Куракинской волости Алексея Федоровича Вахрушова в дер. Бурниху. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Режской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9920Монастырская (Лукавино), с. каз.при р. Реже.100157115357Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1301. Монастырское, село бывшее государственное, при речке Реже, дворов 16, жителей 120, 2 церкви православных, 2 лавки, торжок
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1919Монастырское сел.Режское.Никольскийбывшие государственные8012298488
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Монастырская (сс,скков,льнов. т-во,кред. т-во,мол. проп. п.,торг. зав.,с/хоз. арт.) 4653деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: 43 км.Зимнее: 161 км. Летнее: 161 км.4344
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33638Монастырскаядеревня60°08'с.ш.41°39'в.д.P-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418388д Монастырскаядеревня