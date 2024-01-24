деревня Березник, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Березник

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян Манасова, Цепакина, Белова и др. деревни Березник Березниковской волости Вологодского уезда за избиение полицейского стражни Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сямской церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
259Березник, д. вл.при оз. Кубенском.68¾38¾43128138Волостное Правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Березниковская волость
15. Березник, деревня бывшая владельческая, при озере Кубенском, дворов 44, жителей 220, волостное правление (уездный город в 68 верстах), часовня, лавка, красильный заво Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Березниковская волость
деревня Березник21631358101123112653496411

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Березниковская волость
1211БерезникБерезников.Покрова Богородицы [на] Сямебывшие государственные6761140140

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
Березник164123деревняРусские76139167306

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Березниковский сельсовет
Березник (шк. I ст.)2905деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.7676

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
33096Березникдеревня59°42'с.ш.39°13'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454174д Березникдеревня

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