- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян Манасова, Цепакина, Белова и др. деревни Березник Березниковской волости Вологодского уезда за избиение полицейского стражни Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сямской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
259Березник, д. вл.при оз. Кубенском.68¾38¾43128138Волостное Правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
15. Березник, деревня бывшая владельческая, при озере Кубенском, дворов 44, жителей 220, волостное правление (уездный город в 68 верстах), часовня, лавка, красильный заво Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Березник21631358101123112653496411
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1211БерезникБерезников.Покрова Богородицы [на] Сямебывшие государственные67—61140140
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Березник164123деревняРусские76139167306
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Березник (шк. I ст.)2905деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.7676
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33096Березникдеревня59°42'с.ш.39°13'в.д.O-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454174д Березникдеревня