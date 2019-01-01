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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Миньковской вол. д. Кулибарово Ф. Н. Макарова о неправильных действиях миньковского волостного старшины, наказавшего его роз Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Кулибарово Миньковской волости Тотемского уезда П. Макарова заготовки леса в принадлежавшей ему крепостной даче «Пустошь Погореловская» ( Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Кулибарово Миньковской волости Тотемского уезда В. Малафеевскому сплава заготовленного в дачах д. Павлово и Высокая леса в г. Архангельск Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Кулибарово Миньковской волости Тотемского уезда В. Малафеевскому сплава купленного в д. Турцево и Шилово леса в г. Архангельск. 1908 г. / Показать все
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Кулибарова Миньковской волости Тотемского уезда Макарова А. В. об отказе в назначении ему пособия. 1915–1916 г Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Кулибарово Миньковской волости Пятовского на неправильное составление планов на земли крестьян. 1900–1901 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Дело о перечислении крестьянина дер. Кулибарово Миньковской волости Андрея Андреевича Власова в дер. Княжево той же волости. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Власов Иван Михайлович кр. Вологодской губ., Потемского уезда, Миньковской вол., д. Кулибаров. Кл. «Туз». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кулибаровской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9872Кулибарово, д. каз.при рч. Вотче.656740147152
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1319. Кульбаров, деревня бывшая государственная, при речке Семже, дворов 50, жителей 325, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2929КулибаровоМиньковское.Воскресенскийбывшие государственные65989269282
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кулибарово (сс.,скков.,кх.,шк. I ступ.) 3754деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.116119
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33389Кулибароводеревня59°44'с.ш.43°37'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444151д Кулибароводеревня