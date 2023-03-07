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Богородский Александр Павлович

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Место рождения

Морозово, Положиновская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозово, Положиновская волость, Даниловский уезд
Сын священника Морозовской Рождественской церкви Даниловского уезда Ярославской губернии.
Бракосочетание
26.09.1918 ст.

Жена: Богородская Мария Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Золотокрестенская церковь. Жених: сын священника Морозовской Рождественской церкви Даниловского уезда Ярославской губернии Александр Павлович Богородский, 43 года, холост. Невеста : свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно
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