Богородский Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Морозовской Рождественской церкви Даниловского уезда Ярославской губернии.
Бракосочетание
26.09.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Золотокрестенская церковь. Жених: сын священника Морозовской Рождественской церкви Даниловского уезда Ярославской губернии Александр Павлович Богородский, 43 года, холост. Невеста : свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно