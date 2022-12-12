Лощилов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1882 ст.
Дата смертиПосле 31.12.1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1882 ст.
Отец: Лощилов Николай Иванович
Мать: не указана
Михайло-Архангельский Вотчинский погост.
Образование
С 01.09.1892 по 01.07.1897 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Тотемское Духовное Училище. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1893 №15, 1894 №16, 1895 №15, 1896 №13, 1897 №13)
Образование
С 01.09.1898 по 15.07.1904 ст.
Вологодской Духовной Семинарии. Во втором разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1899 №13, 1900 №13, стр.239, 1901 №14, стр.222, 1902 №13, стр.143, 1904 №13, стр.307)
Работа или профессия
С 09.09.1904 по 15.03.1905 ст.
Учитель Мусоринской церковно-приходской школы. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1905 №7, стр.74)
Работа или профессия
С 16.03.1905 по 01.05.1906 ст.
Псаломщик Зосимо-Савватиевской Тюребекской церкви Тотемского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1905 №7, стр.74, 1906 №10, стр.211)
Работа или профессия
С 03.05.1906 по 26.06.1924 ст.
Священник Николаевской Золотокрестенской церкви города Вологды. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1906 №14 стр.314; 1907 №24, 1909 №21 стр.402; 1910 №11 стр.205-206; 1911 №8-9 стр.182; 1912 №1 стр.... Показать все
Бракосочетание
26.05.1906 ст.
Николаевская Златокрестенская церковь г.Вологды. 26.05.1906 венчаны исправляющий дела псаломщика при Зосимо-Савватиевской церкви, что в местности Тюребери Тотемского уезда, Евгений Николаев Лощилов, о... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Сын: Лощилов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Лощилова Людмила Константиновна
Метрические книги Николаевской Златокрестенской церкви г. Вологды за 1907 год. 11 сентября родился Николай. Родители: Священник сей церкви Евгений Николаев Лощилов и законная жена его Людмила Констант... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1917 ст.
Сын: Лощилов Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Лощилова Людмила Константиновна
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1917 г. Священник Евгений Лощилов Пономарь Елпидифор Розов 29 ноября родился Василий. Родители: Приходской священник Евгений Николаевич Лощил... Показать все
Место жительства
1917
Адрес на 1917 год: Богословская, 7. После революции дом был "уплотнён" жильцами.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лощилов Ангелар Евгеньевич
Мать ребёнка: Лощилова Людмила Константиновна
Арест
27.06.1924
Первый арест (данные по 1-му уголовному делу): Дата рождения: 12.02.1882 (указано по старому стилю). Место рождения: деревня Березники Новленской волости Вологодского уезда и губернии. Дата ареста: 27... Показать все
Арест
10.05.1931
Второй арест (данные по 2-му уголовному делу): Дата рождения: 25.02.1882 (указано по новому стилю). Дата ареста: 10.05.1931. Место жительства на момент ареста: город Вологда, улица Воздвиженская, дом ... Показать все
Осуждение
16.11.1931
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР осуждён по статье 58 пункт 10 чассть 1 и по статье 58 пункт 11 УК РСФСР к 3-м годам высылки Обвинение: Контрреволюционная агитация, участник контрреволюционной... Показать все
Арест
05.08.1937
Третий арест (данные по 2-му уголовному делу): Место рождения: деревня Березняки Вологодского района Северной области. Дата ареста: 05.08.1937. Место жительства на момент ареста: деревня Покровское К... Показать все
Смерть
После 31.12.1940
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Постановление по архивному делу № 10077/3248 (П-8722) о признании правильным решения судебной тройки при Управлении НКВД по Вологодской области в отношении осужденных к высшей мере наказания. Вынесено... Показать все